Les Bruxellois réagissent aux annonces du Comité de concertation

Les autorités ont annoncé vendredi lors de la conférence de presse du Comité de concertation les nouvelles mesures sanitaires. Sans surprise, le pays repasse en code orange face à une amélioration de la situation dans les hôpitaux, et notamment dans les soins intensifs.

Le passage en code orange se fera vendredi prochain. Cela signifie donc que les règles sont assouplies dans l’Horeca (plus d’heure de fermeture obligatoire, plus de limitation du nombre de personnes par table, plus de masque obligatoire pour la clientèle), que les jauges seront revues à la hausse pour les événements et que le monde de la nuit pourra rouvrir ses portes sous conditions. De même, le télétravail redevient une recommandation, et ne sera ainsi plus obligatoire dès le 18 février. L’obligation du port du masque repasse de six à douze ans à partir de vendredi prochain.

Ces mesures sont accueillies avec beaucoup d’enthousiasme par les Saint-Gillois que nous avons rencontrés ce samedi.

■ Un reportage de Marine Guiet, Morgane Van Hoobrouck et Manu Carpiaux