Le dimanche sans voiture a mobilisé un peu moins de monde à Bruxelles

Le dimanche sans voiture a attiré cette année un peu moins de monde à Bruxelles que l’an dernier, sans doute en raison d’une météo moins favorable.

Selon Bruxelles Mobilité, la bonne ambiance était néanmoins au rendez-vous dans la ville. Cette année, les activités avaient été organisées de manière plus décentralisée, selon Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Dans la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg), quelques problèmes ont néanmoins été signalés avec des voitures circulant sans laissez-passer. Bruxelles, comme d’autres villes et communes, était libérée du trafic automobile ce dimanche.

Cette journée sans voiture est traditionnellement le point culminant de la Semaine de la mobilité. Dans la capitale, cette journée sans voiture s’achèvera à 19h00. Les transports en commun, dont les lignes ont été renforcées pour l’occasion, circulent gratuitement.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel, Gauthier Flahaut et Paul Bourrières

21 septembre 2025 - 17h52
Modifié le 21 septembre 2025 - 18h17
 

