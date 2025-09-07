Les Brasseurs belges rassemblés sur la Grand-Place malgré les difficultés du secteur

Réunis pour la 25e édition du Belgian Beer Weekend sur la Grand-Place, les brasseurs belges vantent leur savoir-faire dans un secteur fragilisé par la hausse des coûts et la baisse du pouvoir d’achat.

La bière coule à flot sur la Grand-Place pour ce Belgian Beer Weekend : pour la 25e fois, les brasseurs belges sont rassemblés pour présenter aux professionnels et au grand public leurs breuvages houblonnés. Cinquante-sept brasseries sont représentées cette fois-ci, un record.

Pour tenir un stand ici, il faut payer en moyenne 1.500 €. La Brasserie Surréaliste est là pour la première fois, le jeu en vaut-il la chandelle ? “On est situés juste à côté, donc on s’est dit que c’était l’occasion de venir. On n’a pas encore le bilan, donc on verra si on s’en sort financièrement“, nous répond le fondateur de la brasserie, Édouard Grison.

Chaque euro compte dans ce secteur en difficulté, certainement pour les microbrasseries. Mais côté organisation, on préfère rester optimiste : “On est confrontés à une crise du pouvoir d’achat mondiale. On a vu les prix de la production augmenter de 20 à 25 % les cinq dernières années“, admet Krishan Maudgal, le président de la Fédération des brasseurs belges. “Mais, malgré tout, avec les innovations et les différents investissements dans le secteur qui représentent plusieurs centaines de milliers d’euros… c’est quelque chose qui nous rassure. On est là pour rester“.

Pour survivre, l’une des clés serait de se diversifier ou de produire des bières sans alcool. Cette année, d’ailleurs, parmi les centaines de breuvages à la carte, un peu moins de 10 % de l’offre est consacrée à de la bière sans alcool (moins de 0,5 % alc.). Cette catégorie est la seule à progresser ces derniers temps.

Les stands fermeront leurs portes ce dimanche à 20 h. L’an dernier, plus de 60.000 personnes avaient pris part à l’événement, provenant essentiellement de l’étranger.

Avec Belga

■ Reportage de Simon Breem, Gauthier Flahaux et Paul Bourrières.