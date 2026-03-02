Les bonbonnes de gaz jetées à la poubelle sont un danger, alertent les intercommunales

Les bonbonnes de gaz ne sont pas des déchets comme les autres et, lorsqu’elles sont jetées à la poubelle, elles représentent une bombe à retardement, alerte lundi la Conférence permanente des intercommunales de gestion des déchets (Copidec). Elle lance une campagne de sensibilisation pour inviter les citoyens à un tri correct, via les recyparcs.

Les sept intercommunales membres de Copidec constatent une hausse des incidents et des risques que cette situation représente pour le personnel comme pour les installations, citant des risques d’explosion, des départs de feu ou des arrêts de chaîne. “Ces accidents sont réels, fréquents et évitables”, soulignent BEP Environnement, Hygea, Idelux Environnement, inBW, Intradel, Ipalle et Tibi.

La campagne de sensibilisation insiste sur la responsabilité individuelle: il suffit d’une seule erreur pour provoquer un accident. Elle s’adresse à tous ceux qui utilisent des bonbonnes de gaz dans leur quotidien, que ce soient des campeurs, bricoleurs, amateurs de barbecue, parents organisant des fêtes, passionnés de cuisine, propriétaires d’aquariums ou utilisateurs de chauffages d’appoint.

La campagne est accompagnée du lancement d’un site d’informations destiné à aider les citoyens à identifier le bon point de dépôt pour leurs bonbonnes de gaz: www.quefairedemabonbonnedegaz.be.

Les bonbonnes non rechargeables doivent être déposées au recyparc, dans l’espace dédié aux Déchets Spéciaux des Ménages (DSM), tandis que les versions rechargeables suivent une filière spécifique de reprise via les repreneurs agréés.

