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Les bibliothèques publiques dénoncent les lenteurs du cabinet Degryse

La Fédération professionnelle de bibliothèques et bibliothécaires (FIBBC) dénonce lundi les lenteurs et l’absence d’information du cabinet de la ministre de la Culture Elisabeth Degryse concernant le renouvellement des subsides de nombreux opérateurs en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Selon l’association, les contrats-programmes de financement de “plusieurs dizaines” de bibliothèques venus à échéance fin 2025 n’ont toujours pas été renouvelés en cette fin mars 2026, contraignant ces bibliothèques à vivre sur leurs réserves.

Vu les lenteurs actuelles, “le processus de liquidations des subventions, tant en personnel qu’en fonctionnement, va prendre un retard conséquent et donc mettre en difficulté la trésorerie des opérateurs”, avertit lundi la FIBBC

“Il n’y a pas encore de licenciement de membres du personnel des bibliothèques à ce stade, mais il est clair qu’il aura un danger pour l’emploi si cette situation perdure…”, insiste Guy Marchal, son administrateur délégué. Le secteur a déjà tiré la sonnette d’alarme auprès du cabinet Degryse, mais celui-ci reste silencieux, s’étonne encore la fédération.

Belga – Photo : Belga

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