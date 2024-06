Les Belgian Cats corrigent la Serbie pour poursuivre leur préparation aux Jeux

Les Belgian Cats, l’équipe nationale féminine de basket, ont remporté une victoire éclatante contre la Serbie (106-59), dimanche, pour leur 2e match de préparation dans le tournoi organisé à Courtrai en vue des Jeux Olympiques de Paris.

La Belgique, 6e nation mondiale, comme la Serbie (FIBA 10) s’étaient toutes les deux imposées contre la Chine en ouverture du tournoi disputé au Lange Munte courtraisien. Les Cats avaient gagné 78-63, et la Serbie avait pris le dessus 89-53, contre les Chinoises classées N.2 mondiales à la FIBA. Les championnes d’Europe en titre ont pris le dessus sur les Serbes comme elles l’avaient fait en quarts de finale du dernier Eurobasket, en juin 2023, lorsqu’elles avaient gagné 93-53. Dimanche, la Belgique a accumulé 15 points d’avance dès le 1er quart-temps, puis 33 au repos (55-22), avant de voguer jusqu’à un succès plus que confortable. Comme face à la Chine, le sélectionneur français Rachid Meziane a mobilisé 15 joueuses, en l’absence de Julie Allemand, blessée, et de Julie Vanloo, active en WNBA. Les Cats ont fait montre d’une réussite exceptionnelle au tir avec 68% (39/57, 10/18 à 3 points). Antonia Delaere a pris le contrôle au scoring avec 22 points, sans le moindre échec et avec 9 assists. La capitaine Emma Meesseman a inscrit 19 points assortis de 5 contres, 7 rebonds et 5 passes. Les Belges poursuivront leur préparation face à l’Espagne (12/7) et au Canada (14/7) à Charleroi. Elles prendront ensuite la direction de Reims, pour défier la Chine et le Japon les 19 et 21 juillet. Aux Jeux Olympiques, les Belgian Cats défieront l’Allemagne (29 juillet), les États-Unis (1er août) et le Japon (4 août) dans le difficile groupe C. Rachid Meziane a présélectionné 14 joueuses et doit restreindre son groupe à 12 joueuses d’ici le tournoi olympique.

Belga