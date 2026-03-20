Les Belges se sont senti un peu moins heureux en 2025, l’équilibre numérique essentiel

Le niveau de bonheur des Belges a quelque peu baissé en 2025. Selon l’enquête annuelle de l’UGent et NN, le score moyen de bonheur s’élevait à 6,53 sur 10, contre 6,58 en 2024. Le niveau est toujours inférieur à celui d’avant la pandémie de coronavirus, qui était de 6,73.

Menée en janvier auprès de 2.300 personnes, l’étude souligne une nouvelle fois que les relations sociales et la tranquillité restent des facteurs importants pour le sentiment de bonheur, tandis que le sentiment de solitude demeure un facteur négatif de poids.

Des différences marquées persistent également entre les groupes d’âge. Les jeunes font état d’une satisfaction moindre et de fluctuations dans leur sentiment de bonheur. Ainsi, seuls 36 % des jeunes adultes se disent satisfaits de leur équilibre de vie, un niveau sous la moyenne générale.

Equilibre dans le temps en ligne et hors ligne

L’enquête a, cette année, pour la première fois pris en compte explicitement un angle numérique : il en ressort que 46,9 % des Belges sont satisfaits de l’équilibre entre leur temps en ligne et hors ligne. Dans le même temps, 38 % déclarent se sentir dépendants de leur smartphone ; une proportion qui atteint 58 % chez les jeunes adultes.

La satisfaction à l’égard de l’équilibre numérique est liée au bien-être général. Ainsi, 53,4 % des personnes très satisfaites de leur équilibre se sentent également très heureuses, contre 18,1 % chez celles qui sont très insatisfaites.

Ces dernières évoquent plus souvent des sentiments de solitude : près de 80 % déclarent se sentir modérément à très seules, contre 53 % chez celles qui sont très satisfaites de leur équilibre numérique.

Belga – Photo : Belga