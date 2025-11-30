Passer la navigation
“Les Baronnes”, le film qui met Molenbeek dans les pages culture

Le cinéma bruxellois à l’honneur ! Le film Les Baronnes, suite du long-métrage Les Barons sorti en 2009, a été distingué hier lors du Festival du film méditerranéen, Cinéma Med.

Tourné en grande partie à Molenbeek, ce nouveau volet explore le même univers urbain et social, mais cette fois à travers le regard de femmes fortes et attachantes. Derrière la caméra, un duo familial, une mère et son fils, Mokhtaria Badaoui et Nabil Ben Yadir. Ils signent ensemble une œuvre ancrée dans la réalité bruxelloise tout en célébrant la diversité et la solidarité.

Reportage de Romain Vandenheuvel, Michel Geyer, Jacques Vermeer et Laurence Paciarelli

