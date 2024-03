Les auteurs présumés des tirs ayant entraîné la mort de Soufiane à Forest interpellés en Espagne

Deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années, soupçonnés d’être les auteurs des tirs ayant entraîné la mort de Soufiane Benali en juillet 2020 à Forest, ont été interpellés en Espagne. L’information, rapportée samedi par le quotidien La Capitale, a été confirmée par les avocats des deux suspects. M.D. et Y.J. avaient déjà été placés sous mandat d’arrêt en 2020 avant d’être renvoyés devant la cour d’assises en 2022 dans le cadre de ce dossier. Ils sont en cavale depuis environ un an.

Les faits s’étaient produits dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020 à Forest. Ils avaient coûté la vie à un jeune homme de 23 ans, Soufiane Benali, surnommé “Nana”. Deux autres jeunes hommes, âgés de 17 et 19 ans, avaient été grièvement blessés. Quelques jours après les faits, deux suspects d’une vingtaine d’années avaient été appréhendés, mais l’un d’entre eux avait rapidement été relâché.

Environ une semaine après la mort de Soufiane Benali, M.D. et Y.J. s’étaient présentés à la police et avaient été placés sous mandat d’arrêt pour assassinat, tentative d’assassinat et menaces verbales. Les auteurs présumés des tirs mortels avaient été renvoyés devant la cour d’assises en 2022, tout comme un troisième suspect, Y.B.

M.D. était sous surveillance électronique depuis un certain temps lorsqu’il a coupé son bracelet, il y a environ un an, et a pris la fuite. Il a récemment été interpellé en Espagne, en compagnie de Y.J. Selon La Capitale, tous deux étaient en possession d’armes. Ils ont été appréhendés dans le cadre d’une enquête menée par la justice espagnole.

Belga – Photo : Belga