“Dans la peau d’une femme harcelée”: un outil interactif pour former la police contre le harcèlement de rue

Le harcèlement de rue comme si vous en étiez victime, c’est l’outil interactif mis sur pied par “Poésie masculine” pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Un outil dont s’empare aussi la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles pour former ses policiers et ses collaborateurs civils.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Béatrice Broutout et Corinne De Beul

Jusqu’au 29 novembre, la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles dispensera à l’ensemble de son personnel (policiers et collaborateurs civils) une formation immersive mêlant art, technologies et enjeux de société, portant sur la thématique du harcèlement de rue, afin de mieux appréhender l’aide aux victimes des violences sexuelles et sexistes dans l’espace public. “PolBru sera le premier corps de police à prendre part à ce projet de prise de conscience qui vise par son côté immersif et axé sur le recueil des émotions et le débat à jouer sur les axes essentiels que sont : la prévention, l’éducation et le changement de mentalité, sans tomber dans les écueils de la moralisation et de la stigmatisation”, précise la zone de police.

La police s’appuie sur “Poésie Masculine”, un simulateur qui sensibilise au harcèlement de rue dans lequel les visiteurs et visiteuses sont invités à circuler à travers les mots, les insultes, les images dérangeantes d’hommes mus en agresseurs sexuels. Le grand public peut d’ailleurs utiliser le simulateur et les ateliers développés par le collectif de “Poésie Masculine” en dehors de ses heures d’occupation – à savoir du mardi au vendredi à partir de 17 heures ainsi que les deux journées de week-end. Les portes de cette formation sont également ouvertes aux policiers des cinq autres zones bruxelloises.

