Les attentats de Bruxelles au cœur de la 22e journée européenne des victimes du terrorisme

Un événement organisé dans le cadre de la 22e Journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme s’est tenu mercredi matin au Palais d’Egmont à Bruxelles. Le Premier ministre Bart De Wever, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot, ainsi que le commissaire européen aux Affaires intérieures et à la Migration Magnus Brunner étaient présents, et sont revenus sur les attentats de Bruxelles, 10 ans plus tard.

Vers 10h00, la cérémonie a débuté par un prélude musical, suivi de discours des personnalités politiques présentes. Les témoignages de survivants et de proches de victimes ont ensuite marqué l’événement d’une forte émotion. “On se souvient particulièrement des attentats de Bruxelles d’il y a 10 ans, tout comme ceux de Berlin et de Nice“, a déclaré le commissaire Brunner.

►Lire aussi | 22 mars 2016 : des cérémonies exceptionnelles prévues pour les dix ans des attentats

Bart De Wever a lui aussi insisté sur cet anniversaire. “Aujourd’hui, nous rendons également un hommage particulier aux victimes des attentats du 22 mars 2016 ici à Bruxelles et à Zaventem“, a-t-il déclaré. “Au total, 700 victimes ont été reconnues. Cette journée est à propos d’eux, à propos de toutes les victimes. Le terrorisme ne fait pas de différence. Il affecte des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes croyances.”

“Pendant trop longtemps, les gouvernements ont cru que leur rôle se limitait à la gestion de crise et au suivi juridique. Mon pays a dû apprendre cela à ses dépens”, a poursuivi le Premier ministre, revenant sur la colère des victimes et de leur famille face au manque de soutien et de soins à long terme. “Cette colère était justifiée. Un attentat ne s’arrête pas lorsque l’actualité s’estompe ou lorsque des commémorations sont organisées. Pour les victimes, cela ne s’arrête jamais complètement.”

Le Premier ministre a insisté sur l’impact durable des attaques terroristes sur les victimes. “Une attaque dure quelques secondes, ses conséquences toute une vie”, a-t-il ajouté, concédant qu’il ne pouvait pas promettre que le terrorisme ne frapperait plus jamais. “Personne ne peut faire cette promesse. Mais je peux vous dire que nous ferons tout ce que nous pouvons pour ne pas répéter les erreurs commises dans le passé.”

►Lire aussi | Christelle Giovannetti, rescapée des attentats de Bruxelles, a rencontré Mohamed Abrini en prison : “Je voulais comprendre”

L’émotion était palpable lors du témoignage de Pascal Férir, victime des attentats à Zaventem, et de son fils Gauthier. Ce dernier avait 12 ans lors des attentats. “Dix ans plus tard, j’utilise ce discours pour mettre des mots sur ce que j’ai ressenti à 12 ans lorsque j’ai perdu mon innocence“, a-t-il déclaré. Son père, Pascal, a tenu à rappeler qu’il refusait de prendre la parole en tant que victime. “J’ai refusé à cause du mot victime”, a-t-il expliqué. “J’étais une victime le 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, mais je ne veux pas que ce mot me définisse 10 ans plus tard. Je suis un survivant. Les réelles victimes et héros sont ceux qui ne sont pas rentrés chez eux et ceux qui nous ont sauvé la vie.”

Une minute de silence a également été observée en mémoire des victimes du terrorisme. Le Premier ministre a remercié les victimes et survivants de leurs témoignages. “Je suis impressionné, non seulement par la description des événements et des effets qu’ils ont eus sur vous, mais aussi par vos mots de sagesse et d’espoir pour l’humanité.” L’évènement s’est ponctué par une “cérémonie de l’arbre“, lors de laquelle Bart De Wever, le commissaire Brunner, les victimes et leurs familles ont accroché un mot d’espoir à un arbre.

Belga – Photo : Belga