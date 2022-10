Les athlètes belges qui ont brillé en 2022, reçus à Laeken par le Roi et la Reine

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont reçu jeudi après-midi au Château de Laeken les athlètes belges qui se sont distingués au cours de l’année 2022, notamment les médaillés lors d’un championnat d’Europe ou du monde dans une discipline olympique ou paralympique, ainsi que les médaillés des Jeux mondiaux de Birmingham.

Le roi et la reine ont salué chacun des athlètes présents lors de cette cérémonie à laquelle assistait également le Premier ministre Alexander De Croo, avant de poser pour la traditionnelle photo de famille. Étaient notamment présents Nafissatou Thiam, sacrée cette année championne d’Europe et du monde de l’heptathlon, ainsi que son désormais ex-coach Roger Lespagnard, Bashir Abdi, médaille de bronze du marathon aux Mondiaux d’Eugene, les Belgian Tornados Julien Watrin et Kevin et Dylan Borlée, champions du monde indoor, vice-champions d’Europe et médaille de bronze à Eugene sur 4×400 m, Matthias Casse, vice-champion d’Europe et du monde de judo, Neisser Loyola, médaille de bronze en épée aux Mondiaux d’escrime, Lotte Kopecky, vice-championne du monde de cyclisme sur route et double médaille d’or aux Mondiaux sur piste ou encore Maxime Hordies, champion d’Europe et du monde en handbike.

“Un honneur pour tous les athlètes“

“Une telle réception est d’abord un honneur pour tous les athlètes“, déclare Jean-Michel Saive, président du COIB, le comité olympique et interfédéral belge. “En tant qu’athlète et comité olympique, on sent le soutien du roi et de la reine. On sent bien l’intérêt des souverains pour les différents sports et sportifs, et la fierté des athlètes et des coachs par rapport au chemin parcouru pour arriver jusqu’ici et être médaillé“.

“C’est toujours agréable de venir ici, de rencontrer le roi et la reine mais aussi les autres athlètes de Team Belgium, et de comparer nos médailles, c’est toujours un moment spécial“, avance pour sa part Bashir Adbi, un habitué de pareilles réceptions. “Nous faisons tous partie du Team Belgium mais nous ne nous voyons pas pendant l’année. Ici, nous avons l’occasion de nous rencontrer et de nous féliciter“.

Belga – Photo : Belga