Les Ateliers des Tanneurs célèbrent 20 ans d’hébergement entrepreneurial à Bruxelles

Les Ateliers des Tanneurs ont célébré jeudi leurs 20 ans d’existence au cœur des Marolles, à Bruxelles. Installés dans l’ancien Palais du Vin et les anciens grands magasins Merchie-Pède, un ensemble Art nouveau rénové de plus de 8.000 m², ils hébergent aujourd’hui entre 30 et 40 entreprises à différents stades de développement, actives dans des secteurs variés. Le site combine ateliers de production, espaces commerciaux, bureaux et salles événementielles, avec une offre de services mutualisés.

“Nous avons la possibilité d’héberger des activités très diverses, dans des ateliers, des commerces ou des bureaux, et d’offrir un cadre stable et évolutif aux porteurs de projets”, explique Ronald De Greef, directeur des Ateliers des Tanneurs depuis 2006. “L’objectif est de leur permettre de se concentrer sur le développement de leur activité.”

Président du CPAS de la Ville de Bruxelles, David Weytsman (MR) souligne la dimension sociale du projet. “Les Ateliers des Tanneurs incarnent une politique sociale qui ne se limite pas à l’aide, mais qui crée des conditions concrètes d’autonomie, de travail et de réussite. C’est une fierté pour le CPAS, pour les Marolles et pour Bruxelles.”

Les Ateliers des Tanneurs ont également bénéficié du soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER). “C’est un bel exemple de projet soutenu par les fonds FEDER”, a déclaré Quentin Richard, premier attaché à la direction FEDER. “Vingt ans plus tard, voir que ce projet est un tel succès constitue une véritable victoire.”

Le site est aussi devenu un lieu événementiel reconnu, accueillant près de 9.000 participants par an lors de conférences, séminaires et manifestations culturelles.

Au-delà du bilan chiffré, plusieurs intervenants ont insisté sur la portée économique, sociale et politique du projet. La secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), a salué “la preuve concrète qu’une autre économie est possible”. “Les Ateliers des Tanneurs montrent qu’il est possible de concilier activité économique, respect des valeurs sociales, attention portée à l’environnement et centralité de l’humain dans le projet”, a-t-elle déclaré.

Barbara Trachte a toutefois regretté le contexte institutionnel bruxellois actuel. “L’absence d’un gouvernement de plein exercice est inacceptable”, a-t-elle estimé, soulignant que cette situation posait des difficultés pour de nombreux projets accompagnés par les équipes des Tanneurs. Selon elle, l’instabilité politique complique la planification à long terme, l’accès aux financements et la continuité des politiques de soutien à l’entrepreneuriat et à la transition économique.

Quentin Richard est revenu plus en détail sur le rôle du Fonds européen de développement régional. Le FEDER vise à réduire les écarts entre les régions européennes en soutenant des projets favorisant le développement économique, l’emploi et l’innovation. “Les projets de création et de développement d’espaces destinés aux PME nécessitent des investissements importants au départ”, a-t-il rappelé. “C’est précisément pour cela que les fonds FEDER sont essentiels.”

Selon le premier attaché à la direction FEDER, le parcours des Ateliers des Tanneurs illustre l’impact de ces financements structurels. “Que ce projet soit, vingt ans plus tard, pleinement opérationnel et reconnu est une belle victoire. Cela montre que les investissements publics, lorsqu’ils sont bien ciblés, produisent des effets durables sur l’économie locale et l’emploi.”

Vingt ans après leur création, les Ateliers des Tanneurs apparaissent ainsi comme un outil de développement économique ancré dans le quartier des Marolles, tout en s’inscrivant dans une dynamique régionale et européenne plus large.

Belga