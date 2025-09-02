Les acteurs culturels rassemblés pour honorer les enfants morts à Gaza

Environ 200 acteurs du monde culturel francophone se sont rassemblés lundi place de la Monnaie, à Bruxelles, pour honorer la mémoire des enfants tués à Gaza.

À l’initiative des réalisateurs belges Thierry Michel et Mourad Boucif, différents réalisateurs, chateurs, acteurs, dramaturges et metteurs en scènes lisent, pendant une grande partie de la journée de mardi, le nom de tous les enfants tués à Gaza depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023. Vers 10h30, avec une émotion palpable, Thierry Michel a commencé à lire la longue liste d’enfants, rapidement suivi par Mourad Boucif. D’autres protagonistes du monde culturel belge francophone ont ensuite pris la main à tour de rôle, nommant une partie de la liste des enfants, pendant quelques minutes chacun. “Les intellectuels et les artistes de la communauté française de Belgique, toutes disciplines confondues, se sont unis pour protester, par la lecture publique du nom des 17.800 enfants palestiniens assassinés à ce jour”, a déclaré Thierry Michel. “Nommer c’est réparer symboliquement la mémoire d’une enfance brisée. Que chaque nom prononcé ce jour, soit une promesse de lutte, de justice et d’inlassable témoignage.”

Le réalisateur et metteur en scène Jaco Van Dormael, aussi présent au rassemblement, rappelait “l’importance de rendre hommage” à ces enfants, qui “sont plus qu’un numéro”. “Ce sont des personnes qui ont un nom, une histoire”, a conclu le réalisateur. Thierry Michel tenait aussi à réagir à l’accord trouvé par le gouvernement dans la nuit de lundi à mardi. “Le gouvernement vient de prendre des demi-mesures cette nuit pour essayer d’éviter une crise gouvernementale. On doit reconnaitre la Palestine, sans conditions, dans les frontières de 1967. C’est cela qui rendra viable un État palestinien”, a conclu le réalisateur au micro de Belga. Cette action précède la manifestation nationale pro-palestinienne prévue dimanche 7 septembre.

Belga