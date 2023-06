Les abattoirs d’Anderlecht devront cesser leurs activités en 2028

L’activité d’abattage va devoir s’arrêter à Anderlecht d’ici à 2028.

La SA Abattoir est la société qui exploite les abattoirs d’Anderlecht. La société ne souhaite pas renouveler son permis d’environnement qui se termine dans cinq ans. Pour les bouchers halal présents sur place, il s’agit d’une catastrophe. Et il n’est pas question de faire leur travail ailleurs. “Nos viandes vont devoir venir de l’étranger pour garder l’abattage rituel que l’on exige. Ce serait dommage de laisser cela à l’abandon et d’enrichir d’autres pays”, explique Karim El Morabet, boucher sur le site.

Pour SA Abattoir, continuer les activités semble compliqué. En plein changement, le lieu se prépare à accueillir de nouveaux logements et une piscine. D’autres raisons sont également évoquées pour justifier cette décision. “Le secteur industriel change”, poursuit Paul Thielemans, porte-parole d’Abattoir SA. “De plus, les aspects environnementaux et de mobilité font que notre métier est différent qu’avant. Bien évidemment, il y a aussi l’inquiétude à propos de l’abattage sans étourdissement. On peut encore le faire à Bruxelles et nous dépendons presque à 80 % de ce type d’abattage pour le marché bruxellois. Du coup, l’angoisse existe pour les exploitants et les investisseurs si on ne peut plus le faire. En cas de décisions politiques qui empêcheraient cette pratique, je ne pense pas qu’un abattoir serait encore rentable dans la capitale.”

Du coup, tous les regards se tournent vers le projet “Manufakture”. Il a pour ambition de combiner des ateliers de transformation alimentaires à une piscine à ciel ouvert. En pleine construction, le nouveau bâtiment peut donc accueillir les grossistes en viande. “Si on peut rester un grand fournisseur de viande pour la Belgique, je pense que l’on devra certainement se contenter de cette idée-là. L’idée principale est également de poursuivre les activités d’abattages jusqu’en 2028”, ajoute Paul Thielemans.

D’ici à 2028, la Région bruxelloise explore la possibilité de garder un abattoir à Bruxelles via une analyse pour un site alternatif. Cette étude dirigée par Hub Brussels doit s’achever en mars 2024.

■ Un reportage de M-N Dinant, F. De Henau et P. Delmée