Les 25 et 26 avril, l’agriculture urbaine fera la fête à Bruxelles
La 11e édition du Festival des 48h de l’agriculture urbaine aura lieu les 25 et 26 avril prochains dans 32 villes, dont Bruxelles. Tout le week-end, seront prévus des visites de fermes et jardins, un marché, des ateliers pratiques et divers événements festifs.
Depuis 2016, le Festival des 48h de l’agriculture urbaine s’attache à montrer la diversité et l’utilité de ce secteur qui oeuvre pour reconnecter les villes à l’alimentation durable, encourager la biodiversité et favoriser la solidarité entre les habitants. Initié par l’Association française d’agriculture urbaine professionnelle, il a désormais lieu dans cinq pays: France, Suisse, Luxembourg, République tchèque et Belgique.
Pour ce qui concerne la Belgique, les différentes activités prévues auront notamment pour cadre la Ferme du chant des cailles à Watermael-Boitsfort, la pépinière Bois de Rode Bos à Rhode-Saint-Genèse, le Champ de la jaquette à Anderlecht, la Pousse qui pousse à Saint-Gilles ou encore la Ferme du parc Maximilien à Bruxelles-Ville. Elles sont toutes recensées sur le site www.les48h.com/villes/bruxelles.
Une déclinaison bruxelloise du festival avait déjà eu lieu il y a quelques années, mais elle aura beaucoup plus d’ampleur cette année, selon la Fédération bruxelloise des professionnels de l’agriculture urbaine (Fedeau), qui la coordonne avec les Groupes d’achats solidaires de l’agriculture paysanne (Gasap). Elle clôturera le festival Nourrir Bruxelles, avec lequel un partenariat a été noué.
Belga