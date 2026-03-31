L’entreprise de crypto bruxelloise Keyrock valorisée à plus d’un milliard d’euros

L’entreprise bruxelloise de cryptomonnaies Keyrock a bouclé une levée de fonds record la valorisant à 1,1 milliard de dollars, ce qui en fait la huitième licorne belge, écrivent mardi les quotidiens économiques L’Echo et De Tijd.

La banque britannique Standard Chartered est l’investisseur principal de cette nouvelle levée de fonds. Parmi les autres investisseurs figure notamment le géant de la cryptomonnaie Ripple. L’opération, qui s’étendra jusqu’en juin, permettra à Keyrock de réunir jusqu’à 100 millions de dollars.

Cette somme portera Keyrock vers son objectif de croissance sur le marché des cryptomonnaies. Fondée à Bruxelles en 2017, l’entreprise joue un rôle d’intermédiaire financier entre les acheteurs et les vendeurs: elle s’occupe d’achats et de ventes de cryptomonnaies en grandes quantités et se rémunère sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente (le “spread”).

La croissance de la société pourra notamment passer par l’acquisition d’entreprises concurrentes et des activités élargies, a avancé auprès de L’Echo le CEO de la scale-up bruxelloise, Kevin de Patou. Ce dernier ambitionne de jouer un rôle majeur dans le rapprochement progressif entre la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies.

Belga