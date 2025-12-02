L’enseignement supérieur manifestera le 11 décembre dans les rues de Bruxelles

Les syndicats de la quasi-totalité des universités et établissements de l’enseignement supérieur de Wallonie, Flandre et Bruxelles organiseront une action le jeudi 11 décembre dans la capitale afin de protester contre les coupes budgétaires qui affectent le secteur dans les trois régions du pays, a indiqué mardi l’ABVV-FGTB à Belga.

Selon les syndicats, ces coupes budgétaires entraîneront la suppression de plus de 1.000 emplois dans l’enseignement supérieur. “L’avenir de notre enseignement et de notre recherche est également menacé”, a déploré le syndicat socialiste.

Le cortège partira de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ce point de départ n’a pas été choisi au hasard : la VUB est particulièrement concernée par les coupes budgétaires en Flandre. Les syndicats défileront de là jusqu’à la place du Luxembourg. Cette action est une initiative du collectif “Universités en colère”.

Maïka De Keyzer, professeure à la KU Leuven, a souligné la situation critique du paysage éducatif belge. Selon elle, les universités et les hautes écoles sont en difficulté financière suite à des coupes budgétaires successives. “La qualité de l’enseignement est gravement menacée”, a-t-elle affirmé.

Elle est soutenue par Leon Bauweraerts, président du conseil étudiant de la VUB. “Pour de nombreux étudiants, notamment les boursiers, l’avenir est de plus en plus incertain. Et maintenant, une augmentation des frais de scolarité est même envisagée.”

