L’empereur et l’impératrice du Japon accueillis devant le palais royal de Bruxelles

L’empereur du Japon Naruhito et son épouse l’impératrice Masako ont été accueillis mardi matin par le roi Philippe et la reine Mathilde devant le palais royal de Bruxelles. Le couple impérial est en Belgique pour une visite d’État dont le volet officiel débute mardi et se poursuivra mercredi.

C’est sous un ciel plombé, atténuant à peine une température digne d’un été tokyoïte, que l’empereur et l’impératrice ont foulé le tapis rouge disposé sur la place des Palais.

L’empereur Naruhito, accompagné du Roi, a passé les troupes en revue et s’est incliné devant le drapeau belge.

Les deux couples se sont ensuite réunis sur un podium afin d’écouter les hymnes nationaux retentir. Le “Kimi ga yo” (votre règne) a d’abord retenti, sous le regard attentif de dizaines de Japonais venus spécialement pour l’occasion. Derrière les barrières Nadar, les petits drapeaux japonais, certains fabriqués spécialement pour l’occasion, s’alignaient, parfois mêlés au drapeau belge.

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Pour Yoko et Tomoko ce moment était impossible à manquer. “Nous sommes venues spécialement de Namur, où nous habitons, pour assister à l’événement”, explique Tomoko. “Nous n’avons jamais vu l’Empereur et l’Impératrice quand nous vivions au Japon, car souvent il y a beaucoup trop de monde pour les acclamer. Nous sommes vraiment très heureuses d’être ici.” Les deux Japonaises disent ressentir une affection particulière pour l’impératrice Masako. Elles espèrent également que la fille du couple, la princesse Aiko, pourra accéder au trône du Chrysanthème, alors que la constitution nipponne ne le permet toujours pas.

La suite la visite se poursuit par la visite de l’hôtel de ville, sur la Grand-Place, et un passage sur le balcon qui ravira les centaines de personnes déjà rassemblées malgré la chaleur.

Belga – Photo Belga