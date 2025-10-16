L’emblématique carillon du Mont des Arts de retour avec un système électrique et d’autres nouveautés

L’emblématique carillon du Mont des Arts est de retour après plusieurs mois de rénovation. Le chantier visait à moderniser et pérenniser ce joyau du patrimoine bruxellois.

Le troisième plus grand carillon de Bruxelles, situé au Mont des Arts, date de l’Expo 58. Son mécanisme hydraulique d’origine est devenu obsolète et particulièrement vulnérable aux conditions climatiques. Les pièces de rechange étaient aussi de plus en plus difficiles à trouver.

Il a donc été entièrement remplacé par “un système électrique plus moderne, écologique et fiable“, assure la Régie des Bâtiments.

Autre nouveauté : le nouveau dispositif permet désormais de commander et de programmer le carillon à distance. La gestion est donc simplifiée et mieux adaptée aux besoins actuels.

Pour cette rénovation, il a fallu démanteler l’ancienne installation hydraulique, mais aussi rénover et nettoyer les structures porteuses. La structure d’origine n’a pas pour autant pas été modifiée. Les douze statues classées et leurs structures ont également été démontées et restaurées.

Les Bruxellois et les touristes peuvent à nouveau apprécier chaque heure, entre 8h et 22h, des airs musicaux différents, joués par les personnages emblématiques de l’histoire ou du folklore bruxellois. Des airs francophones, néerlandophones et allemands seront diffusés. La programmation variera également tous les trois mois. Pour certaines occasions, comme la fête nationale, la fête du Roi ou la Journée de l’Europe, un air spécifique est prévu.

La rénovation aura coûté 167.400 euros.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Charles Carpreau et Hugo Moriamé