Lego achète 29 parcs au britannique Merlin Entertainments, dont celui de Docks Bruxsel

Le groupe danois Lego a annoncé mercredi qu’il achetait 29 parcs de divertissement Lego à la société de divertissement britannique Merlin Entertainments pour 200 millions de livres (229 millions d’euros). Celui qui se trouve au sein du centre commercial Docks Bruxsel, ouvert en juin 2022, fait partie de la transaction.

Ces centres, baptisés Discovery Centres, sont situés en intérieur, fréquemment dans des centres commerciaux, et attirent cinq millions de personnes chaque année dans neuf pays, selon le communiqué des deux groupes. Ils incluent tous un magasin Lego. Ils sont implantés dans des zones très fréquentées des grandes villes et offrent aux visiteurs des expériences ludiques, notamment de construction, et d’autres activités divertissantes comme des spectacles 4D par exemple.

Le premier Legoland Discovery Centre avait ouvert ses portes à Berlin en 2007. “Ils constitueront un ajout important à notre réseau mondial de magasins”, a estimé le directeur général de Lego, Niels Christiansen, dans un communiqué. Merlin Entertainments est associé à Lego depuis vingt ans pour l’exploitation de parcs d’attraction à la marque danoise. Cette cession “va permettre à Merlin de se concentrer davantage sur la croissance et le succès des complexes Legoland Resorts, parallèlement à nos autres attractions à travers le monde”, selon le communiqué. Merlin va ainsi continuer à gérer 11 parcs à thème Legoland Resorts, de grands parcs extérieurs dont le plus récent a ouvert en juillet à Shanghaï.

Merlin Entertainments, qui revendique plus de 60 millions de visiteurs chaque année dans 23 pays, gère notamment le London Eye à Londres et les musées de cire Madame Tussauds.

