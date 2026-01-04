L’église de Jette célèbre sa traditionnelle messe des Rois en dialecte bruxellois flamand

Dans son homélie, Dirk Vannetelbosch a plaidé pour une plus grande charité. Plusieurs paroissiens se sont ensuite adressés aux fidèles, lisant des textes en dialecte bruxellois flamand. Ils ont partagé des récits sur la naissance de Jésus-Christ le jour de Noël, sur la création ainsi que sur l’histoire de l’Épiphanie, qui rend hommage aux trois Rois mages venus assister à la naissance de Jésus.

Le curé a également évoqué l’importance du soutien et de la charité envers les sans-abri qui luttent pour survivre dans le froid bruxellois. “Offrez-leur une tasse de café et souhaitez-leur une bonne année”, a-t-il recommandé.

Belga – Image d’archives