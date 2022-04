Leeuw-Saint-Pierre s’inquiète d’un futur stade de l’Union au Bempt : “Il faut tenir compte du trafic”

Le conseil communal de Leeuw-Saint-Pierre a voté une motion pour demander des solutions de mobilité et un dialogue avec la commune de Forest, la Région bruxelloise, la Région flamande, l’Union Saint-Gilloise, la Stib et la SNCB.

Selon une étude présentée en janvier dernier par l’agence régionale Perspective.brussels, la construction d’un nouveau stade sur le site du Bempt, à Forest, constitue la piste la plus intéressante pour installer l’Union Saint-Gilloise dans un stade conforme aux nouvelles normes UEFA.

Mais cette installation inquiète du côté de la commune voisine, Leeuw-Saint-Pierre. Le conseil communal a voté une motion pour appeler à un dialogue avec toutes les communes concernées, les Régions, le club et les services de mobilité douce que sont la Stib et la SNCB.

“Nous ne sommes pas opposés au stade de l’Union. La seule chose que nous demandons, c’est que l’on tienne compte avec nous du trafic que cela va créer, qu’on ne construise pas le stade en ne comptant que sur une sortie d’autoroute (sur le Ring) qui n’est pas faite pour ça”, demande le conseiller communal Jeroen Tiebout (N-VA). “Concrètement, on aimerait pouvoir analyser comment répartir le trafic entre les différentes sorties du Ring, la gare de Forest-Sud et les pistes cyclables, ensemble”.

Du côté de la commune de Forest, la bourgmestre faisant fonction Mariam El Hamidine (Ecolo) confirme que le collège est également demandeur d’une discussion globale autour de ces solutions de mobilité. Et à l’Union Saint-Gilloise, on indique que les pourparlers ont démarré avec la commune de Forest et la Région bruxelloise, et que ceux avec les communes voisines et riverains suivront. “On parlera avec tous les acteurs, y compris Leeuw-Saint-Pierre”, précise Maarten Verdoodt, porte-parole du club.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard et Pierre Delmée.