L’éditeur et écrivain bruxellois Francis Dannemark est décédé

Francis Dannemark, écrivain et éditeur bruxellois, est décédé ce jeudi matin après une longue lutte contre le cancer.

C’est une immense perte pour les lettres belges et bruxelloises. Francis Dannemark est malheureusement décédé ce matin. Il laisse derrière lui de nombreux ouvrages et poèmes, par exemple “La grève des archéologues”, “L’homme de septembre” ou encore, “Histoire d’Alice, qui ne pensait jamais à rien”.

Le poète, écrivain, mais aussi éditeur a notamment coécrit plusieurs livres avec la romancière Véronique Biefnot. Sur Facebook, elle lui dédie un hommage émouvant. “J’ai eu le bonheur de co-écrire cinq romans avec Francis, de côtoyer l’auteur sensible, tendre et nostalgique, d’apprécier l’éditeur rigoureux et exigeant, d’estimer hautement l’homme, généreux et humaniste… c’est une immense perte pour les lettres belges, pour ses lecteurs, fidèles depuis plus de 40 ans, pour ses proches et ses nombreux amis … Comme ce jour est sombre, bien loin de la lumineuse douceur qui émanait de Francis“.

Un habitué des ondes de BX1

L’auteur était invité régulièrement dans l’émission “Le Cour(r)ier Recommandé”. À plusieurs reprises, il est venu y présenter plusieurs de ses ouvrages.

► À voir ou revoir le LCR du 19/02/2019 : Francis Dannemark et Véronique Biefnot, écrivains pour la sortie du livre « Soren disparu » à la Foire du Livre.

► À voir ou revoir le LCR du 14/12/2020 : Francis Dannemark nous parle de son nouvel ouvrage La misère se porte bien. Une promenade qui se rapproche du conte.

Ma. Ar. – Photo : BX1