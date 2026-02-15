 Aller au contenu principal
Le Vaisseau Mère fête ses deux ans : un espace bruxellois ouvert à la création

À Uccle, le Vaisseau Mère fête ses deux ans et continue d’accueillir artistes et collectifs en résidence.

Cet espace bruxellois, ouvert à toutes les disciplines, permet à une vingtaine de créateurs de développer leurs projets, qu’il s’agisse de danse, de dessin ou encore de musique.

Des résidences gratuites, ouvertes à tous, qui encouragent la rencontre et la création sous toutes ses formes.

  • Un reportage de Romain Vandenheuvel
