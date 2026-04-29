Accident de personne à Linkebeek, le trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles-Midi et Braine-l’Alleud

Le trafic ferroviaire est interrompu mercredi depuis 15h10 entre les gares de Bruxelles-Midi et de Braine-l’Alleud, a fait savoir Infrabel.

Le trafic ferroviaire est interrompu mercredi depuis 15h10 entre les gares de Bruxelles-Midi et de Braine-l’Alleud, a fait savoir Infrabel. Selon une information de La Capitale confirmée par Infrabel, une personne a été percutée à hauteur de la gare de Linkebeek.

La circulation est à l’arrêt dans les deux sens en raison d’un accident de personne survenu à Linkebeek, précise le gestionnaire du réseau. La durée de cette perturbation est encore indéterminée.

La SNCB conseille aux voyageurs d’écouter les annonces, de consulter les écrans ou de planifier leur voyage via son site internet ou son application.

Des bus de remplacement ont été mis en place pour transporter les voyageurs, le temps de l’interruption. Ils circulent déjà de Braine-l’Alleud vers Bruxelles-Midi. Le trajet inverse devrait être assuré très prochainement, assure l’entreprise ferroviaire.

Belga – Photo : Belga Image