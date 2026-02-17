 Aller au contenu principal
Le trafic ferroviaire rétabli entre Malines et Bruxelles après un incident

Pigeon Quai Vide Rails Train SNCB Bruxelles Midi - Belga Benoit Doppagne

Le trafic ferroviaire a repris sur l’ensemble des voies mardi matin entre Malines et Vilvorde/Bruxelles, a indiqué le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Petit. Le véhicule qui avait terminé sa course sur les voies à hauteur d’Eppegem a été remorqué.

La circulation ferroviaire entre Malines et Vilvorde/Bruxelles a été fortement perturbée après qu’une voiture a franchi une clôture depuis un parking et s’est retrouvée sur les voies, mardi peu avant 08h00.
Un train de marchandises aurait légèrement heurté le véhicule. “Il s’agissait d’un train de marchandises qui circulait lentement sur une autre voie. Personne n’a été blessé”, a déclaré M. Petit.

Belga

