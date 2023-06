Le théâtre Le Public accueille des enfants pour aborder le sens de la vie

Le théâtre Le Public accueille une cinquantaine d’enfants pour discuter du sens de la vie.

Créative, la pièce a été entièrement écrite par les participants qui sont en quatrième et cinquième primaire. Les professionnels qui les encadrent ont discuté avec les enfants afin de savoir ce qu’ils voulaient raconter. “C’est dix mois de travail”, explique Hakim Louk’man, comédien et animateur de l’atelier. “On commence par réfléchir à la thématique. Ensemble, on a choisi de prendre un sujet qui leur parle et le sens de la vie est vite apparu comme une évidence au fil des échanges. Ils ont pu en discuter avec leurs parents et leurs proches pour creuser cette question.”

Pour les enfants, ce sens de la vie passe par des émotions et des rencontres. Ainsi, pendant 40 minutes, ils offrent un riche moment de partages et d’émotions. Chaque enfant, même s’il joue un rôle, semble être très investi. “Certains enfants ont plus d’assurance donc on leur fournit davantage de matière car ils peuvent assurer. Avec ceux qui ont besoin d’un peu plus de temps, on va être plus délicat. Pour s’habituer à la langue et à être regardé. Ce qui peut être vécu très difficilement donc nous devons être très attentifs à l’état d’esprit de chacun.”

Les enfants sont inscrits dans des écoles aux alentours du Théâtre. L’objectif est de créer des ponts entre les différentes communautés. “Et le théâtre est une excellente manière de procéder à cela”, reprend Patricia Ide, codirectrice du Public. “Ils peuvent apprendre une langue en discutant et ils apprennent aussi à se connaître les uns et les autres.” La répétition générale s’est bien passée. Il ne reste plus qu’à jouer leur rôle devant les copains de l’école ce lundi soir.