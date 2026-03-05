Le taux de chômage, en légère augmentation, atteignait 15,3% à la fin février à Bruxelles

Le taux de chômage en Région bruxelloise atteignait 15,3% à la fin du mois de février dernier, en légère augmentation (+0,69 point de pourcentage) par rapport à février 2025, a annoncé jeudi Actiris.

Le pourcentage des personnes de la population active âgée de moins de 65 ans, au chômage, s’élevait à 15,4% en janvier et en décembre. Au cours du mois de février, l’Office régional de l’Emploi a dénombré 8.050 entrées dans le chômage contre 8.649 sorties. Parmi les 97.859 chercheurs d’emploi, 48% sont des femmes et 52% sont des hommes.

Sur base annuelle, Actiris constate une augmentation de 2,5% (+1.252 personnes) du nombre de chercheurs d’emploi bénéficiaires d’une allocation et une augmentation du nombre de jeunes en stage d’insertion professionnelle (+425 personnes, +6,3%). Le nombre des autres chercheurs d’emploi a augmenté de 12,4% (+4.335 personnes). Sur les 97.859 chercheurs d’emploi, 20.792 personnes (21,2%) sont inscrites au CPAS (+17,5% sur base annuelle).

Le nombre de chercheurs d’emploi depuis moins d’un an augmente de 3,9% (+1.390 personnes). Les personnes en recherche d’emploi depuis un à deux ans sont en augmentation de 10,2% (+1.502 personnes). Les chercheurs d’emploi de longue durée (+2 ans) augmentent de 7,5%, soit +3.120 personnes.

Rupture statistique

Actiris estime que la limitation des allocations de chômage dans le temps entraînera une “rupture statistique majeure“. Les chiffres de l’Office national de l’emploi (Onem) baisseront mécaniquement dans un premier temps pour des raisons administratives, sans lien direct avec l’évolution réelle du marché du travail, selon Actiris.

Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) augmentera temporairement, car les personnes arrivant en fin de droit resteront inscrites sous d’autres statuts (que demandeurs inoccupés indemnisés) pour garantir leur accompagnement. À moyen terme, une partie d’entre elles ne renouvellera plus son inscription, ce qui provoquera ensuite une baisse structurelle des DEI, note encore Actiris.

