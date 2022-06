Le Tapis de fleurs, bientôt de retour sur la Grand Place avec un hommage à sa première édition

Il sera visible du 12 au 15 août.

On ne l’avait plus vu sur la Grand Place depuis quatre ans, suite à la crise sanitaire : le Tapis de fleurs fera son retour, au mois d’août, au coeur de la capitale, annoncent les autorités de la Ville de Bruxelles. “Pour ce grand retour, nous vous avons concocté un retour aux sources en réinterprétant le dessin du tout premier tapis“, indique Delphine Houba (PS), échevine de la Culture et des Grands événements, et présidente de l’asbl Tapis de Fleurs de Bruxelles. Un retour aux sources qui coincide avec… les cinquante ans révolus du projet, lancé en 1971.

La conception du tapis a ainsi été confiée à l’artiste mexicaine Roo Aguilar Aguado et à Koen Vondenbusch, élève de l’un des créateurs du premier tapis : ensemble, ils ont passé plus de 280 heures à reconstituer le patron du tapis de 1971, en adaptant la conception aux techniques modernes. Dans la composition florale, on retrouvera notamment des chrysanthèmes produits en Flandre, “afin de souligner l’éventail de notre production de plantes ornementales“, explique Filip Fontaine, le directeur du VLAM (l’Office flamand d’Agro-Marketing), qui est partenaire de cette édition.

Moteur économique de l’été

Le Tapis, patrimoine mondial de l’Unesco est également un moteur pour l’économie estivale à Bruxelles. “Le retour du Tapis de fleurs, c’est le retour d’un point d’orgue de l’attractivité touristique de l’été bruxellois. Cet événement est aussi un soutien à l’horeca et aux commerces du centre-ville“, indique Fabian Mangain (DéFI), échevin des Affaires économiques.

Chef-d’oeuvre éphémère, le Tapis sera monté le matin du 12 août (de 9 à 13h), puis visible jusqu’au 15 août, notamment lors de spectacles son et lumière en soirée (21h-23h). Les billets pour admirer l’oeuvre depuis le balcon de l’Hôtel de Ville sont aussi désormais en vente, en ligne.

ArBr avec Belga – Photo : Archives 1971 (via Facebook / Delphine Houba)