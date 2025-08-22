Le stade Roi Baudouin promis à un avenir incertain, 30 ans après son inauguration

Le stade du Centenaire, devenu stade Roi Baudouin, a connu de nombreuses vies, mais l’enceinte sportive la plus imposante du pays peine aujourd’hui à remplir ses tribunes. Les projets se sont pourtant multipliés autour de ce “stade national”. Mais sans rénovation majeure au programme, l’avenir de l’édifice s’assombrit.

Du cyclisme, de la boxe, du tir à l’arc, de l’athlétisme, du tennis, du football, du hockey, des concerts… Le stade Roi Baudouin, sur le plateau du Heysel, a connu mille vies au cours de ses 95 ans d’existence. L’enceinte bruxelloise n’a évidemment pas été inaugurée sous ce nom, mais a été baptisée comme “stade du Centenaire” ou “stade du Jubilé” à son inauguration le 23 août 1930, pour le centième anniversaire de l’indépendance de la Belgique. Les compétitions internationales se multiplieront ainsi dans la capitale belge grâce à cette structure, renommée “stade du Heysel” après la Seconde Guerre mondiale.

Le site bruxellois accueillera notamment des finales de coupes d’Europe de football, mais le 29 mai 1985, le drame du Heysel fait 39 morts, après un mouvement de foule consécutif à une charge des supporters de Liverpool contre ceux de la Juventus. Ce drame provoquera l’interdiction pour dix ans à la Belgique d’organiser la moindre finale européenne de football. La perspective de l’organisation de l’Euro 2000 de football avec les Pays-Bas relancera le projet d’une rénovation complète, sous le nom de “stade Roi Baudouin”, dévoilé le 23 août 1995, soit 65 ans après la première inauguration du site sportif. Depuis, après l’échec politique sur la construction d’un nouveau stade national, l’enceinte continue de vivre au gré des tensions politiques autour de sa rénovation.

La Ville de Bruxelles dit ne pas pouvoir assurer ces frais seule, et aucun autre gouvernement ne se bouscule pour l’épauler, annonçant un futur sombre pour cet édifice.

