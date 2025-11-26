Le sport bruxellois tire la sonnette d’alarme face au blocage des aides régionales
Les clubs sportifs bruxellois se retrouvent dans une situation financière critique en raison de la suspension des subsides régionaux liés au programme Dynamic.brussels, faute de gouvernement régional.
L’alerte a été lancée mercredi lors d’une conférence de presse organisée au stade Fallon par l’échevin des Sports de Woluwe-Saint-Lambert, Eric Bott (Lib.Res).
“Une décision doit être prise d’ici la fin du mois de décembre“, a exigé M. Bott, devant les représentants d’une quinzaine de clubs woluwéens. “Pour certains, on parle d’un manque à gagner de 100.000 euros. Ils ont budgété cet argent et, pour le moment, le subside Dynamic.brussels est suspendu. Pour certains, il y va de leur survie“, a-t-il ajouté, évoquant aussi l’hypothèse de douzièmes provisoires pour éviter des faillites.
Les projets d’infrastructures sont également à l’arrêt, notamment en raison de l’incertitude pesant sur les financements de la Région et de Beliris. Si l’appel est lancé depuis la commune de Woluwe-Saint-Lambert, “près de 300 clubs de la région sont concernés“, a précisé l’édile. Des clubs non woluwéens étaient également présents.
Le directeur général du Brussels Basketball, Serge Crèvecoeur, a lui aussi sonné l’alarme. “Nous avons obtenu une réponse positive à notre participation à un appel à projets. Nous avons donc budgété le subside. Nous avons reçu 170.000 euros pour la saison 2024-2025 et tablé sur 150.000 euros cette saison. Si on ne reçoit rien, je ne sais pas ce que l’on va faire“, a-t-il expliqué. “Mais je n’ose imaginer que le politique laisse tomber le monde du sport.”
Le subside Dynamic.brussels est un mécanisme régional lancé en 2006 destiné à soutenir les clubs sportifs actifs dans la formation des jeunes et à promouvoir l’image de la Région de Bruxelles-Capitale à travers le sport.
Belga