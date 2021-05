Le site archéologique “Bruxella 1238” va faire peau neuve

Inscrites dans le cadre de la rénovation de la Bourse, les fouilles actuelles de l’ancien couvent franciscain ont un objectif: offrir un parcours sur le site pour découvrir ou redécouvrir le centre de Bruxelles.

Secrétaire d’Etat brucxellois chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine, Pascal Smet (one.brussels) explique: “Il a été décidé de faire un plein-pied avec des trous à travers lesquels tout le monde peut regarder. Ce sera quelque chose de beaucoup plus agréable”. Pour l’occasion, de nouvelles fouilles sont en cours. Un moyen d’en savoir davantage sur l’histoire de la capitale. Les archéologues ont d’ailleurs déjà fait de nouvelles découvertes.

“Ça nous a déjà permis de découvrir et fouiller des couches qui datent des origines de Bruxelles et donc des 11e, 12e et 13e siècles. Ce n’est pas une première. L’année passé au Parking 58, ils ont fouillé des couches qui datent de la même période et donc ce qui est très important ici, c’est de pouvoir croiser des informations sur deux sites qui sont très proches et vraiment au cœur de Bruxelles”, explique Marie Vanhuysse, l’archéologue responsable des fouilles.