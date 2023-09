Le SIEP veut dégenrer les métiers avec un nouvel outil: “On se prive d’une série de choix”

Les jeunes sont souvent perdus dans leurs choix professionnels, le directeur général du SIEP, Karim Majoros, le constate. Un nouvel outil a été mis en place, le Taf quiz. Il permet de dégenrer les métiers pour tenter de créer des vocations. Il était l’invité du 12h30 pour en parler.

Difficile, pour certains jeunes, de savoir vers quel orientation professionnelle se tourner. “Ils sont souvent perdus, et puis surtout, ils sont victimes d’une série de stéréotypes que la société véhicule“, affirme Karim Majoros, le directeur du Service d’Information sur les Etudes & les Professions (SIEP).

C’est précisément l’objectif du site Taf Quiz, développé par le SIEP. Cet outil vise à dégenrer les métiers : “On a tendance, naturellement, si on parle de quelqu’un qui travaille sur un chantier ou quelqu’un qui nettoie à domicile, à d’office l’enfermer dans un genre“, poursuit le directeur.

“En fait, il y a d’autres possibilités. On a tendance à s’orienter uniquement vers des métiers ou des formations d’un certain type et pas des autres. On se prive d’une série de choix. Ce qu’on veut faire au SIEP, c’est que les gens puissent avoir tous les choix et puis sortir de ces stéréotypes pour prendre conscience de leurs possibilités d’avenir“, conclut-il.

Un constat confirmé par Statbel : 85% du personnel infirmier est féminin, alors que 81% des personnes qui travaillent dans les technologies de l’information et de la communication sont des hommes.

Le site, conçu pour les 14 à 22 ans, invite à se “plonger dans une analyse du monde professionnel en lien avec le genre”, de “questionner ses représentations” ou “découvrir des données chiffrées” et ainsi accompagner l’utilisateur dans sa réflexion concernant les voies professionnelles qu’il ou elle souhaite entreprendre.

■ Interview de Karim Majoros, directeur général du SIEP, réalisé par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier dans le 12h30