Près de 8.000 dispenses pour des chercheurs d’emploi qui suivent une formation

En 2023, Actiris a accepté 7.854 dispenses pour des chercheurs d’emploi qui suivent une formation.

Du 1er janvier au 31 décembre 2023, 7.854 dispenses ont été accordées sur un total de 9.570 demandes de dispenses introduites, ce qui représente 82% de décisions positives, précise Actiris. Plus de 85% des dispenses octroyées concernent des formations. Le reste concernait principalement des reprises d’études et quelques stages. Parmi les bénéficiaires de dispenses, 56% sont des femmes alors qu’elles représentent 45% des chômeurs. Plus d’un tiers des bénéficiaires (34%) avaient entre 30 et 39 ans et 25% avaient entre 40 et 49 ans.

Ces dispenses de disponibilité sont accordées aux chômeurs qui prennent part à une formation.

Belga