Comment le Wagon arrive-t-il à former à la tech et l’IA en 2 mois? “On a toutes les clés en main pour être embauché”

Le Wagon, premier réseau mondial de formations intensives dans la tech et l’IA, fête ses 10 ans. Pascaline Dierckx, city manager pour le Wagon, était l’invitée du 12h30.

Le core business du Wagon, ce sont des formations de 2 à 7 mois, sur le web, la data, ou encore l’IA. Est-ce suffisant ? “On a mis au point un curriculum super intensif et super pratique. Il y a des concepts théoriques à avoir, mais pour être le plus prêt pour le marché de l’emploi après la formation, c’est la pratique qui va compter. Au final, les deux mois de formation, c’est quand même 400 heures. On ne sort pas séniors de nos bootcamp, mais on a toutes les clés en main pour être embauché comme junior par après“, répond Pascaline Dierckx.

Cela fait déjà 10 ans que le Wagon forme aux nouvelles technologies. Durant ces années, ce qui a le plus changé, selon Pascaline Dierckx, c’est apparition de l’intelligence artificielle : “L’IA générative, on l’intègre dans tous les curriculums depuis un an ou deux“, dit-elle sur le plateau du 12h30. “On avait déjà une formation sur la data science et l’IA, mais on a encore plus adapté le contenu dans ce sens-là et on a aussi adapté les autres curriculums pour aller dans ce sens-là“.

■ Interview de Pascaline Dierckx, city manager pour le Wagon, réalisée par Jim Moscovics et Adeline Bauwin