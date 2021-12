Le secteur de l’Horeca demande des plans à long terme

Un nouveau Comité de concertation se tiendra à 14h ce mercredi pour faire le point sur la situation de l’épidémie de la Covid-19. Une fois encore, le secteur de l’Horeca retient son souffle : une fermeture à 20h ou l’interdiction de vendre de l’alcool après 23h sont sur la table des négociations.

Fabien Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles, déplore les mesures proposées, et demande une vue à long terme pour le prochain trimestre : “On doit stabiliser ce secteur. Aujourd’hui ce secteur est en grosse crise, on est en perte catastrophique de chiffre d’affaires. (…) Aujourd’hui ce n’est pas une heure qui va changer la situation, au contraire, on va l’aggraver au niveau économique.”

Le fondateur du food market The Wolf, Thierry Goor, regrette des “demi-mesurettes qui ne servent juste à rien“. Il est d’ailleurs inquiet pour son établissement et pour tous les autres : “On vit dans une anxiogénéité permanente, c’est juste insupportable. Il y a, aujourd’hui, toute une série de gens qui ont fait des stocks pour les fêtes, on ne sait pas si demain ils sont à la poubelle.”

Prêt pour n’importe quelle forme de Covid

La Fédération Horeca Bruxelles a déclaré lors d’une conférence de presse que son travail avec la société spécialisée dans la filtration de l’air Deltrian permet aujourd’hui au secteur qu’il est “prêt pour le Covid 26 ou 32, qu’il faut arrêter de jouer au yoyo avec l’Horeca et qu’il peut rester ouvert”. Un système de ventilation et de purification de l’air avait été testé depuis juillet dernier dans cinq établissements bruxellois, dont le food market The Wolf.

M.D. avec Belga – Photo : BX1

■ Interview de Fabien Hermans et Thierry Goor par Marie-Noëlle Dinant