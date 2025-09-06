Le savoir-faire bruxellois mis à l’honneur au Japon lors d’une importante mission économique

Une importante mission économique bruxelloise au Japon démarre ce samedi. Au total, une cinquantaine d’entrepreneurs sont du voyage. Objectif : tenter de faire leur place au pays du Soleil-Levant.

Mylène Cave est artisane d’art marqueteuse ébéniste. Ses magnifiques boîtes en bois vont rejoindre Osaka. Cette artiste fait partie des 50 entrepreneuses et entrepreneurs bruxellois à partir en mission économique à l’Exposition universelle. Une belle occasion de se lancer à l’international : “C’est vraiment pour démarcher des galeries et potentiellement démarcher des collaborateurs ou collaboratrices“, se réjouit-elle. C’est l’ambassade de Belgique qui contacte les entreprises en son nom pour développer des collaborations et présenter son travail.

Margaux Baert est une artiste bruxelloise qui transforme le papier en œuvres poétiques. Elle se trouve actuellement à Tokyo : “La mission économique, c’est pour voir comment fonctionne le marché japonais, voir si des collaborations peuvent être crées et comment faire pour confronter son savoir-faire belge avec un savoir-faire japonais et générer des synergies et des collaborations“.

Un important partenaire commercial

Bruxelles est le 13ème partenaire d’exportation du Japon. De quoi rapporter près de 92 millions d’euros en 2024 à la capitale. Chaque année, des produits de l’industrie chimique (62.4%), matériel de transport (13.8%), textiles (13.8%) ou appareils en tout genre (3.9%) sont exportés depuis Bruxelles vers le Japon.

Hub.brussels se trouve derrière cette nouvelle promotion du savoir-faire bruxellois. Un bureau permanent est présent toute l’année au Japon. “On va démontrer ce qu’on sait faire“, explique Isabelle Grippa, la directrice générale. “On va organiser plusieurs séminaires, on attend plus d’une centaine de participants du côté japonais. Les échanges économiques grandissent avec le Japon avec la Belgique et Bruxelles en particulier. Nous sommes la porte d’entrée pour l’Europe. Bruxelles est très connue chez les Japonais. Ils raffolent de Bruxelles“.

Dès lundi et durant plusieurs jours, la construction durable et l’artisanat bruxellois seront mis en avant au pavillon belge d’Osaka.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Karim Fahim et Paul Bourrières