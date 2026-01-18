Le Salon de l’Auto a accueilli près de 350.000 visiteurs pour sa 102e édition

Près de 350.000 personnes se sont rendues à la 102e édition du Salon de l’Auto, le Brussels Motor Show, a annoncé lla Fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac), organisatrice de l’événement qui se termine ce dimanche.

“Le succès populaire a largement surpassé les attentes des organisateurs”, précise-t-elle, ajoutant que le nombre final de visiteurs pourrait encore évoluer.

Lors de la dernière édition, 307.363 personnes avaient franchi les portes du Salon. Cette année, le week-end d’ouverture a accueilli 100.000 visiteurs.

Cette 102e édition a également été marquée par un nouveau record, avec 67 marques automobiles présentes du 9 au 18 janvier sur le plateau du Heysel. Les motos, qui n’étaient plus présentes sur le Salon depuis 2020, ont également marqué leur retour avec 28 marques. Febiac note que le palais d’exposition consacré aux “deux-roues” constituait la raison principale de la visite de 25% des personnes.

Les organisateurs se disent optimistes pour une nouvelle édition du Salon en 2027, mais préfèrent ne pas encore se prononcer et “prendre le temps d’échanger avec les exposants au cours des prochaines semaines afin de procéder à une évaluation complète”.

