Le RWDM poursuit son sans-faute à Genk (0-3)

Invaincu depuis le début du championnat, le RWD Molenbeek a remporté un quatrième match de suite samedi soir sur la pelouse de Jong Genk (0-3) lors de la 5e journée de Challenger Pro League. Le Patro Eisden Maasmechelen s’est également largement imposé à domicile face aux Francs Borains (4-1).

Au classement, le RWDM reste en tête avec 13 points, trois de plus que la RAAL, qui reçoit Lokeren dimanche. Le Patro est 5e avec 9 points. Jong Genk est 9e (6 points) et les Francs Borains sont 10e (6 points). Arrivé à l’intersaison, le Canadien Kwasi Poku a marqué son premier but pour le RWDM avant la pause (39e) et s’est offert un doublé en seconde période (58e). Avant cela, Shuto Abe avait marqué le deuxième but molenbeekois (51e). Le Patro a rapidement fait la différence avec des buts de Simon Bammens (5e) et Kiki (8e) dès l’entame. Bafode Dansoko (51e) et Kjetil Borry (67e) ont également marqué pour les Limbourgeois. Alessio Curci (59e) a inscrit l’unique but des Francs Borains et son coéquipier Kays Ruiz a été expulsé après deux cartons jaunes (65e, 73e). Les Hennuyers ont ensuite été réduits à neuf puisque Jordy Gillekens a reçu un carton rouge direct (86e). La 5e journée se termine dimanche avec trois rencontres: Zulte Waregem-RFC Liège (13h30), Deinze-Club NXT (16h00) et RAAL-Lokeren (19h15).

Belga