Le RWDM manque ses débuts en Challenger Pro League
Le RWDM Brussels a perdu de précieux points samedi lors de la première journée de Challenger Pro League.
Au Stade Edmond Machtens, le RWD Molenbeek a eu l’avantage à deux reprises, une première fois grâce à Gaetan Robail (35e, 1-0) et Usman Simbakoli (50e, 2-0), puis grâce à Noah Dedeigne (75e, 3-2), mais les hommes de Frederic Frans ont toujours vu leur adversaire revenir, d’abord via des buts coup sur coup de Mohamed Salah (52e, 2-1) et Tom Reyners (55e, 2-2) puis en fin de match lorsque John Banguera Riascos a égalisé pour les visiteurs (90+1, 3-3).
Belga