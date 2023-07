Le RWDM en D1A dans une semaine et un match contre l’OL pour se préparer: quel est l’état d’esprit de Gauthier Ganée ?

Dans une semaine, c’est la reprise du championnat en D1 pour Anderlecht, l’Union et le RWDM. Les Molenbeekois reçoivent l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Stade Machtens, afin de peaufiner les derniers détails. À quelques heures de cette répétition générale pour le RWDM, notre équipe a rencontré Gauthier Ganée, le nouveau directeur général du club.

Gauthier Ganée a définitivement pris ses quartiers au RWDM, mais il sait qu’il marche sur les traces d’un monument au sein du club bruxellois : “Je ne le remplace pas. Thierry (Dailly, ndlr) était le président du RWDM, je suis le directeur général et John est le président. Je ne le remplace pas dans ses fonctions ni dans ce qu’il a représenté pour le club et ce qu’il représente toujours“, nous précise-t-il.

Le RWDM a perdu la moitié de ses titulaires durant l’inter-saison. Gauthier Ganée a très peu de temps pour préparer une équipe compétitive capable de se maintenir en D1A. “Aujourd’hui, on est pas là où on souhaite être. Ça prend du temps. On a fait un gros travail sur le recrutement et on a des joueurs qui nous rejoignent dans les jours qui viennent“, assure le directeur.

À une semaine de la reprise du championnat et de la réception de Genk, le RWDM reçoit l’Olympique Lyonnais dimanche pour un match de gala qui doit servir de répétition générale avant le retour des Molenbeekois en D1A. “C’est toujours intéressant de se frotter à un adversaire qui est, sur le papier, nettement au-dessus“, commente-t-il.

Cette rencontre amicale entre le RWDM et l’Olympique Lyonnais, vous pourrez la vivre en direct sur BX1, qui la diffusera dès 17h55.

■ Reportage de Christophe Durant, Nicolas Scheenaerts et Manuel Carpiaux