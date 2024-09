Le RSCA révèle un nouveau maillot inspiré par l’Art Nouveau pour l’Europa League

Après les deux maillots, l’un mauve et l’autre blanc, ornés de motifs subtils inspirés par l’Art Nouveau, Anderlecht dévoile son nouveau kit pour l’Europa League.

Third shirt 24/25. Art Nouveau Reimagined.

Celebrating Brussels as European capital of Art Nouveau during our Europa League campaign. Reimagined with generative AI. pic.twitter.com/5qAOeDHv8E

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 25, 2024