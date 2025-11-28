Le RSC Anderlecht ouvre son premier Pop-up Store au centre de Bruxelles

La boutique sera située rue de la Tête d’Or, à l’angle de la Grand-Place.

À l’occasion des Plaisirs d’Hiver, le RSC Anderlecht installe pour la première fois, une boutique éphémère à Bruxelles, ouverte du 4 au 31 décembre.

Les supporters pourront y découvrir les maillots de la saison créés avec le label Mosaert, la collection hivernale RSCA, et enfin, ils pourront personnaliser leurs maillots avec des mini-flocages inspirés de Bruxelles. Deux séances de dédicaces avec des joueurs de l’équipe première sont prévues les 10 et 24 décembre.

“Ce Pop-up Store confirme notre identité bruxelloise et notre attractivité (inter)nationale”, se réjouit Sophie M’Sallem, directrice marketing.

Rédaction – Photo : RSCA