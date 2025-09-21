Le roi Philipppe et le prince Emmanuel profitent du dimanche sans voiture à Bruxelles

Le roi Philippe et le prince Emmanuel ont profité du dimanche sans voiture à Bruxelles pour explorer la capitale à vélo, selon une vidéo diffusée dimanche par le Palais sur Facebook.

Pull bleu, pantalon beige et casque blanc, le souverain est notamment filmé aux commandes d’un vélo électrique sur la Petite ceinture, accompagné de son fils Emmanuel. Bruxelles, comme d’autres villes et communes, est libérée du trafic automobile ce dimanche.

Cette journée sans voiture est traditionnellement le point culminant de la Semaine de la mobilité. Dans la capitale, cette journée sans voiture s’achèvera à 19h00. Elle a commencé à 9h30 ce matin. Les transports en commun, dont les lignes ont été renforcées pour l’occasion, circulent gratuitement.

