Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le roi Philippe et la reine Mathilde reçoivent le nouveau couple grand-ducal de Luxembourg

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont accueilli vendredi le nouveau grand-duc Guillaume et la grande-duchesse Stéphanie de Luxembourg pour une visite officielle en Belgique.

Il s’agit du premier voyage à l’étranger du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse. Leur intronisation au Luxembourg a eu lieu il y a trois semaines.

Environ 200 personnes s’étaient rassemblées pour la cérémonie d’accueil sur la place des Palais à Bruxelles, ce qui est assez nombreux pour une telle occasion. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont accueilli le couple vers 11h30. Pour la grande-duchesse Stéphanie, c’était en quelque sorte un retour aux sources. Elle est née en Belgique. Le grand-duc Guillaume et le roi Philippe ont passé les troupes en revue. Les hymnes nationaux des deux pays ont retenti et une brève séance photo a eu lieu.

Les couples royaux se sont ensuite rendus à l’intérieur du Palais royal pour la photo officielle. Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont signé le Livre d’or. Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot et le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin faisaient également partie de la délégation belge.

Une brève visite au Parlement fédéral est prévue dans l’après-midi. Le Grand-Duc y sera reçu par le président du Sénat, Vincent Blondel.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

24 octobre 2025 - 13h36
Modifié le 24 octobre 2025 - 13h36
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales