Le roi Philippe et la reine Mathilde reçoivent le nouveau couple grand-ducal de Luxembourg

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont accueilli vendredi le nouveau grand-duc Guillaume et la grande-duchesse Stéphanie de Luxembourg pour une visite officielle en Belgique.

Il s’agit du premier voyage à l’étranger du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse. Leur intronisation au Luxembourg a eu lieu il y a trois semaines.

Environ 200 personnes s’étaient rassemblées pour la cérémonie d’accueil sur la place des Palais à Bruxelles, ce qui est assez nombreux pour une telle occasion. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont accueilli le couple vers 11h30. Pour la grande-duchesse Stéphanie, c’était en quelque sorte un retour aux sources. Elle est née en Belgique. Le grand-duc Guillaume et le roi Philippe ont passé les troupes en revue. Les hymnes nationaux des deux pays ont retenti et une brève séance photo a eu lieu.

Les couples royaux se sont ensuite rendus à l’intérieur du Palais royal pour la photo officielle. Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont signé le Livre d’or. Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot et le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin faisaient également partie de la délégation belge.

Une brève visite au Parlement fédéral est prévue dans l’après-midi. Le Grand-Duc y sera reçu par le président du Sénat, Vincent Blondel.

Belga