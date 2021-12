Le Roi Philippe a prononcé son discours de Noël : “N’ayons pas peur de l’avenir. Abordons-le avec confiance”

Le roi Philippe a prononcé, en ce jour de réveillon, son discours annuel de Noël et de Nouvel An. Il y appelle à aborder l’avenir avec confiance.

Le discours du roi des Belges était marqué, cette année encore, par la crise sanitaire “qui n’en finit pas”. Le roi Philippe a évoqué “l’impatience“, “le découragement” et “l’exaspération” de la population, alors que nos fêtes de fin d’année sont bouleversées par une nouvelle vague. Il a cependant insisté sur l’importance de se montrer responsable et de s’inscrire dans la durée : “N’ayons pas peur de l’avenir. Abordons-le avec confiance“.

Le souverain cependant tenu à rappeler les progrès réalisés depuis le début de la pandémie : “Ces sentiments sont compréhensibles. Mais ils ne doivent pas nous empêcher de voir ce qui a été réalisé depuis près de deux ans“. Le roi Philippe a mentionné l’économie qui résiste, et les cinq millions d’emplois franchis. Il a également fait remarquer qu’aujourd’hui la Belgique est mieux préparée pour faire face au virus, notamment grâce aux vaccins : “Le chemin reste long. Nous devons apprendre à vivre avec le corona mais nous avons désormais une perspective de sortir de la crise actuelle et de soulager enfin le secteur des soins de santé”. Le Roi a d’ailleurs salué “l’engagement exceptionnel” du personnel soignant, mais aussi les efforts fournis par les enseignants et directeurs d’école.

La relance économique, la lutte contre la pauvreté, les questions migratoires et le changement climatiques ont aussi été abordés. Il a notamment évoqué les inondations qui ont frappé une partie du pays en juillet et la reconstruction à l’œuvre. “Nous exprimons le vœu que ce travail s’accélère sur le terrain afin de permettre à chaque sinistré de retrouver au plus vite un chez soi-sûr et chaleureux“. Devant ce constat, le Roi a rappelé l’importance des liens humains. “Nous en sortirons en nous montrant dignes de confiance, par des actes responsables que nous posons dans la durée et avec constance. Ainsi nous construisons une société qui montre qu’elle sait tirer le meilleur de chacun et chacune, quelles que soient les circonstances. Et nous surmonterons nos difficultés actuelles ensemble, grâce aux liens humains dont nous avons redécouvert la valeur“, a-t-il encore dit.



La rédaction avec Belga – Photo : Belga/Eric Herchaft