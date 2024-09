Le Roi nomme à nouveau Bart De Wever formateur

Le Roi a à nouveau nommé Bart De Wever formateur, a annoncé le Palais lundi matin, après une rencontre entre le souverain et le médiateur royal, Maxime Prévot.

Ce dernier a fait rapport au Roi sur sa mission de médiation. A cette occasion, il lui a fait part de la volonté des cinq partis associés aux discussions en vue de la formation d’un nouveau gouvernement fédéral (MR, Les Engagés, N-VA, CD&V et Vooruit) de reprendre les négociations, a précisé le Palais dans un communiqué. Le Roi a dès lors déchargé Maxime Prévot de sa mission et l’a remercié pour le travail accompli. Sur base des constatations du médiateur, le Roi a désigné Bart De Wever formateur dans l’optique d’une poursuite rapide des négociations entre les cinq partenaires pressentis pour la future coalition. Le président de la N-VA a accepté cette mission après un entretien téléphonique avec le Roi et lui fera rapport le 23 septembre prochain, a encore détaillé le Palais.

“J’ai pu confirmer au Roi ce lundi matin la volonté de reprise des discussions entre les actuels cinq partis associés aux négociations gouvernementales. Je me réjouis de la réussite de la mission qui me fut confiée, de la confiance de mes collègues et de l’honneur dont m’a gratifié le souverain”, a de son côté déclaré Maxime Prévot. “Il appartiendra à présent au formateur royal de préciser la méthode et le calendrier de reprise des négociations avec l’objectif de proposer un nouvel équilibre global au travers d’une nouvelle supernota, de nouveaux tableaux budgétaires et des diverses autres notes”, a-t-il ajouté en soulignant, “au nom des cinq présidents concernés”, que les divers documents qui ont fuité dans la presse ne constituent que “des documents de travail non aboutis”