Le ring de Bruxelles partiellement fermé dans la nuit de mardi à mercredi

Le trafic en provenance de Namur, Waterloo et Zaventem sera dévié dans les deux sens via l’E411 en direction de Bruxelles, la Vorstlaan (R22) et la Tervurenlaan (N3). L’autoroute pourra rouvrir au bout de deux heures de chantier, si tout se passe comme prévu, prévient l’AWV.

Sur l’E411, où des travaux sont en cours jusqu’à la fin de l’année dans le cadre de la rénovation des tunnels du carrefour Léonard, une voie restera ouverte pour le trafic en direction de Bruxelles et deux voies seront toujours disponibles en direction de Namur.