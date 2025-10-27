Passer la navigation
Le ring de Bruxelles partiellement fermé dans la nuit de mardi à mercredi

L’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV) justifie cette fermeture entre 1h00 et 3h00 en raison d’une signalisation endommagée qui doit être retirée.

Le ring de Bruxelles sera partiellement fermé dans les deux sens, entre le tunnel Léonard et le tunnel des Quatre bras, dans la nuit de mardi à mercredi.

Le trafic en provenance de Namur, Waterloo et Zaventem sera dévié dans les deux sens via l’E411 en direction de Bruxelles, la Vorstlaan (R22) et la Tervurenlaan (N3). L’autoroute pourra rouvrir au bout de deux heures de chantier, si tout se passe comme prévu, prévient l’AWV.
Sur l’E411, où des travaux sont en cours jusqu’à la fin de l’année dans le cadre de la rénovation des tunnels du carrefour Léonard, une voie restera ouverte pour le trafic en direction de Bruxelles et deux voies seront toujours disponibles en direction de Namur.

Belga

27 octobre 2025 - 09h43
Modifié le 27 octobre 2025 - 09h58
 

