Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le ring de Bruxelles bientôt partiellement fermé durant une nuit après un accident survenu cet été

Dans la nuit du 28 au 29 octobre, le ring de Bruxelles sera fermé entre les tunnels Léonard et des Quatre Bras.

Le ring de Bruxelles sera fermé dans les deux sens entre le tunnel Léonard et le tunnel des quatre bras à Tervuren durant deux heures dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre. Une entreprise doit démonter un pont de signalisation qui a été percuté cet été.

Afin d’assurer la sécurité des travailleurs et celle des automobilistes, le ring sera fermé dans les deux sens. Sur la E411, où des travaux sont encore en cours dans le cadre d’une grande rénovation, une voie restera ouverte en direction de Bruxelles et deux vers Namur.

Entre 01h00 et 03h00 le trafic en provenance de Zaventem et de Waterloo sera dévié via la E411 en direction de Bruxelles, le boulevard du Souverain (R22) et l’avenue de Tervuren (N3).

Belga  – Photo : Belga image

Lire aussi :

Partager l'article

14 octobre 2025 - 12h34
Modifié le 14 octobre 2025 - 12h34
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

Aucun concours pour l'instant

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales