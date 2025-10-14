Le ring de Bruxelles bientôt partiellement fermé durant une nuit après un accident survenu cet été

Dans la nuit du 28 au 29 octobre, le ring de Bruxelles sera fermé entre les tunnels Léonard et des Quatre Bras.

Le ring de Bruxelles sera fermé dans les deux sens entre le tunnel Léonard et le tunnel des quatre bras à Tervuren durant deux heures dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre. Une entreprise doit démonter un pont de signalisation qui a été percuté cet été.

Afin d’assurer la sécurité des travailleurs et celle des automobilistes, le ring sera fermé dans les deux sens. Sur la E411, où des travaux sont encore en cours dans le cadre d’une grande rénovation, une voie restera ouverte en direction de Bruxelles et deux vers Namur.

Entre 01h00 et 03h00 le trafic en provenance de Zaventem et de Waterloo sera dévié via la E411 en direction de Bruxelles, le boulevard du Souverain (R22) et l’avenue de Tervuren (N3).

Belga – Photo : Belga image